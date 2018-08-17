回應時力居住政策 新北：明年完成7000戶社宅

2018-08-17 15:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕時代力量新北市黨部今天邀6位市議員參選人共同召開記者會，提出新北市居住政策，城鄉發展局表示，預計明年底前完成7000戶社會住宅，針對學生租屋議題，市府辦理大專院校「租屋安全講座」及「租屋法律諮詢」，營造安全、友善的租屋環境。

城鄉局表示，為落實居住正義，照顧新北市就學、就業青年，市長朱立倫任內積極推動青年社會住宅，首創捷運青年住宅租金補貼、住宅補貼及推廣學生租屋安全等，今年底前將完成5619戶社會住宅，預計在108年完成7000戶以上。

城鄉局指出，申請新北社會住宅或捷運青年住宅租金補貼，均不需設籍新北市，開放在新北市就學、就業的青年申請，社會住宅有25%以上為非設籍青年，捷運青年住宅租金補貼有20%以上是在新北市就學的學生。

城鄉局強調，大專院校宿舍不足為全台普遍議題，若要進一步與學校合作解決學生住宿問題，應由中央教育部訂定相關政策、法令及配套作法，由地方政府協助配合。

另外，新北市推動「青年共居、青銀共居」試驗計畫，並辦理大專院校「租屋安全講座」及「租屋法律諮詢」，營造更安全、友善的租屋環境，未來將持續興辦社會住宅及提供租金補貼，協助青年、學生及弱勢家庭有更多元的居住選擇。