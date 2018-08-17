挨批「憲政怪獸」 黨產委員：受民意託付落實轉型正義

2018-08-17 11:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對今日有媒體社論聲稱，黨產會已是「準違憲機關」，應暫停一切處分，已到了必須阻止這隻「憲政怪獸」橫行的地步；對此，黨產會委員表示，黨產會的法源依據是黨產條例，黨產條例又是根據前年立法院的最新民意所制定，黨產會是受民意託付，負責「健全民主政治、落實轉型正義」的不違憲機關。

黨產會委員指出，該社論認為救國團是「平民組織」云云，恐值商榷。這種論點亦即「與國防部無隸屬關係，非行政機關，為非法人團體」之救國團式論調，過去也是救國團在志清大樓訴訟案裡的一貫論調。

委員提醒，要注意的是，救國團在志清大樓案敗訴定讞後，晚近救國團自己的論調已「變更見解」為1969年解除隸屬前屬「政府機構」云云。既曰如此，又怎會是那麼單純的「平民組織」呢？

委員提及，再者論本質，救國團做為擁有56億鉅額資產的社團法人，本來就是極端不尋常，到底裡面有多少比例，是國民黨在「實際長期掌握執政權」下，從國產不當流動過去、淪為少數私人把持，這部份的歷史真相，接下來黨產會將詳予調查與揭露。

不過，委員也表示，相關「國民黨是政黨組織，且實際長期掌握執政權；婦聯會資產和組織龐大，內部運作諱莫如深」等語，不僅切合歷史真相，也與本會兩年來調查與處分方向契合，遠勝一昧去歷史脈絡化、僅空泛操作抽象法律原則的李玉卿、鐘啟煒、李君豪3位台北高等行政法院法官的釋憲書。

委員指出，黨產會的法源依據是黨產條例，而黨產條例又是根據前年立法院的最新民意所制定而來，做為聚集民意託付「健全民主政治、落實轉型正義」的不違憲機關，在未來的日子裡，黨產會將盡一切努力，打造台灣政黨公平競爭環境。