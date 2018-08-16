為深澳電廠互槓 朱立倫嗆賴清德應有肩膀

2018-08-16 12:20

〔記者陳心瑜／新北報導〕深澳燃煤電廠已成新北市長選戰戰場，更讓新北和中央互槓，行政院長賴清德昨天接受專訪時表示「深澳電廠是朱立倫擔任行政院副院長時拍板定案」，不僅新北市政府今天早上召開記者會反擊，新北市長朱立倫早上出席市政行程時，也重申「新北市堅決反對蓋一座深澳燃煤電廠」，表示這是新北一貫的立場，更對賴清德喊話「應該要有肩膀」，講清楚現在行政院的決策到底是什麼？不必牽拖前任或好幾年前的政府，就由賴院長、蔡總統負起責任。

朱立倫表示，賴清德今年4月到新北市視察時，對於行政院準備要重啟核二廠，新北表達不反對；對於林口電廠三個機組的更新計畫，也表示支持，但是對於深澳要蓋一座燃煤電廠，堅決表示反對，當時當面講得很清楚，也是新北市政府一貫的立場。

賴清德昨受訪表示，深澳電廠是新北市長朱立倫過去擔任行政院副院長時拍板，自己只是執行者，朱立倫今天回擊，指民國94年行政院通過深澳電廠擴建案，隔年接任行政院長的蘇貞昌核定環評並編列預算。民國103年國民黨執政時，因為推動的困難，因此取消計畫。

朱立倫說，到了105年的10月，行政院院會又決定重啟計畫，當時副市長葉惠青第一時間在行政院院會就已經提出反對意見，去年又重啟環評，到今年年環評通過，這些過程都是事實。

朱立倫表示，99年3月主持節能減碳會議，是希望大家能夠減少汙染、節約能源，降低既有電廠的排放量，「而深澳電廠早在民國95、96年時就已經拆除」，沒有涉及新電廠的審核。