不只中和福朋喜來登！萬豪還對台灣14家飯店硬冠「中國台灣」

喜達屋會員訂房網站竟有14家台灣酒店都被標註為中國台灣。（翻攝自SPG官網）

2018-08-16 12:14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中和福朋喜來登飯店為抵制被萬豪國際酒店集團在訂房網標註為「中國台灣」，今宣布與萬豪集團解約。根據喜達屋（SPG）訂房網站顯示，除了中和福朋喜來登，其他包括W飯店、台北雅樂軒、新竹喜來登等14家萬豪集團旗下飯店也都被冠上「中國台灣」。

中和福朋喜來登飯店表示，與集團解約後未來不會再繼續使用「福朋喜來登」品牌名稱，採獨立經營模式，也坦承這次提前解約是付了「很大的代價」，因為飯店與集團合約還剩約5、6年；業界表示，解約背後的違約金不僅相當可觀，飯店內所有物品都要更換品牌名稱才是工程浩大。

據喜達屋訂房網顯示，喜達屋集團在台灣共有14家酒店，2016年萬豪酒店集團併購喜達屋之後，喜達屋集團旗下酒店全數隸屬於萬豪集團，而上述14家酒店在喜達屋訂房官網的簡體中文頁面也都被冠上中國台灣。

W飯店與台北雅樂軒酒店皆表示，還在與總部討論，等集團總部做出回應後才會統一回覆。台北威斯汀六福皇宮表示，六福皇宮在台灣的官網顯示一切正常，至於集團網站的文字顯示都是按國際集團規範去做。

至於艾美酒店、台北喜來登飯店，則尚未取得回應。

此外，除了萬豪集團在訂房網顯示中國台灣，希爾頓酒店集團在官網也將年底在板橋開幕的台北新版希爾頓酒店歸類為「中國台北」。