自家女參選人被調侃「何不露胸」 徐永明怒批綠議員性騷擾

吳佩芸在臉書上寫道，自己的選舉看板被現任議員說「不如把胸部也露出來」。（圖片取自吳佩芸臉書）

2018-08-15 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量台中市南屯區議員參選人吳佩芸在臉書上指出，自己被現任議員拿身體開玩笑說，「既然都掛泳裝的看板，就不如把胸部也露出來」，讓她內心感到非常錯愕。同黨立委徐永明則在今日點名，該議員就是民進黨市議員何文海，強調這樣的言語已構成性騷擾，要求何公開道歉。

吳佩芸昨日先是在臉書上寫道，自己身為有氧老師，想以清新健康的一面向選民介紹自己，但上個月在一個公開的小型餐會場合中，何姓議員不但評論她的看板，還說「既然都拍泳裝照了，身材很好，就把上半身露出來，把胸部露出來」，她強調自己雖然微笑以對，但對這樣的言論確實感到不舒服，質疑「面對如此不尊重的言論，難道我們都只能隱忍吞聲嗎？」

徐永明替自家參選人發聲，直接點名該人就是民進黨議員何文海，認為何此番言論不只是失言，而是到了性騷擾的地步，要求他出面公開道歉。徐提到，吳佩芸不但是藥師，還是有氧飛輪老師，平日亦熱愛游泳，希望用健康清新的文宣看板讓選民認識，如今卻遭到羞辱，讓人非常憤怒，直言「這是我們希望給政壇新人的榜樣嗎？」