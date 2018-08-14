網傳中國阻撓蔡英文專機飛行 外交部說話了！

總統專機已抵巴拉圭，飛航路線並沒有網傳的「曲折」。（航跡圖翻攝自flightradar）

2018-08-14 20:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文出訪友邦，搭乘專機從美國洛杉磯前往巴拉圭，專機飛行期間，外傳中國動用拉美影響力，攔阻專機飛行正規國際航線；但最後總統專機並未全依謠言路徑飛行，也如期抵達。外交部今天則表示，華航團隊深具專業，依國際慣例與飛航條件安排最適航線，符合飛安基準就是正規航線。此行去程則經古巴南下厄瓜多、祕魯，經玻利維亞抵達友邦巴拉圭。

蔡總統於當地時間13日下午搭乘華航專機飛往巴拉圭，專機啟程後不久，BBC資深媒體人郭篤為在臉書貼出一張曲折的專機飛行路徑圖，他指出，專機未循太平洋海岸南下，經墨西哥下加州前往中美洲，而是沿著美墨邊境線平行美國一側，經德州飛往邁阿密航管區。

郭篤為說，北京動用在拉美地區影響力，讓墨西哥對專機關閉領空，厄瓜多、哥倫比亞、秘魯、委內瑞拉、智利和玻利維亞也都沒有准許專機飛越，將讓專機將經古巴上空，轉往委內瑞拉東側加勒比海，由圭亞那與蘇利南間空域進入巴西東北部領空，最後繞過玻利維亞，飛往目的地亞松森機場。

總統專機於今天（14日）上午抵達巴拉圭亞松森。依據專機航跡圖，在美墨邊境區段的確沿著邊境飛行，但後續並未如網路傳言所述般曲折飛行，也穿越哥倫比亞、厄瓜多、秘魯與玻利維亞。外交部晚間則說明，專機離開洛杉磯後，經古巴南下厄瓜多、秘魯經玻利維亞，抵達友邦巴拉圭；回程則將飛經古巴，過境美國休士頓。

外交部說，實務上，航空公司編製向各國航管單位提出的飛航計畫前，均須綜合考量包括起飛、目的、備降機場的天氣、機場跑道及滑行道狀況、全航程中航路空域天氣及可用情形等資訊，並依照各種可能飛航條件，編製最適合的航線安排，以確保飛航安全。而只要符合相關飛航安全基準的航線，就是正規航線。

外交部強調，歷年來華航多次執行元首出訪的專機任務，團隊深具專業及豐富經驗，相關航程規劃也均以安全、舒適、專業、尊嚴為優先考量，優化航路外，並依國際慣例申請，提出最適航線安排。此次總統專機的飛航規劃，同樣依據整體飛航條件，由飛航專業人員悉心安排。

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