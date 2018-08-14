蔡英文專機飛行路徑曲折 他指中國全面阻飛正規航線

郭篤為在臉書貼出航空網站飛行路徑圖，北京動用在拉美地區影響力，攔阻蔡英文出訪專機利用正規國際航線。（圖擷取自OAG flightview）

2018-08-14 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文過境美國洛杉磯，並在當地時間13日下午搭乘華航專機啟程飛往巴拉圭，BBC資深媒體人郭篤為在臉書貼出專機飛行路徑圖，指出該路徑圖切實地反映出台灣在拉丁美洲的真實處境。

郭篤為在臉書貼出飛行路徑圖，並指出，北京動用在拉美地區影響力，攔阻蔡英文出訪專機利用正規國際航線，華航專機離開洛杉磯後並未循太平洋海岸南下，經墨西哥下加州前往中美洲，而是沿著美墨邊境線平行美國一側，經德州飛往邁阿密航管區。

據航管圖顯示，專機將經古巴上空轉往委內瑞拉東側加勒比海，由圭亞那與蘇利南間空域進入巴西東北部領空，最後繞過玻利維亞飛往目的地亞松森機場。郭篤為指出，經由古巴哈瓦那的航線是南美與美南佛羅里達州的國際航線高速路，路線由邁阿密航管區主導，因此哪家都可以飛，這應該也是蔡英文專機挑選的最安全路線。

郭篤為說，只希望巴西不會在專機接近前突然宣布關閉領空，重演前總統陳水扁2007年被整的一幕，當時專機離開尼加拉瓜飛往洛杉磯，由瓜地馬拉領空進入墨西哥前突然被擋，結果緊急轉往墨西哥外公海，到洛杉磯時一身冷汗。

郭篤為表示，依照拉丁美洲正規航線圖來看，除墨西哥對蔡英文專機關閉領空外，厄瓜多、哥倫比亞、秘魯、委內瑞拉、智利和玻利維亞都沒有准許專機飛越。若把這次紀錄和蔡英文在2016年6月底出訪巴拿馬、巴拉圭時的航線記錄做比較，相較之下就能更切實地反映出台灣在拉美地區的真實處境。