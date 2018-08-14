中國謊稱協助肯亞遇難台灣團 外交部批統戰手法

2018-08-14 13:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣遊客赴肯亞旅遊，遭河馬攻擊，又遇到車禍等意外，造成1死16傷。外交部今天表示，目前仍有3名受傷國人在肯亞當地留院治療，其餘旅客已隨團返台，今晚抵達。外交部也特別針對中國媒體「中國大使館協助」的相關報導澄清說，中國大使館僅致電我團領隊一次，領隊客氣回答「沒有需要」，中國也就沒有提供協助。

外交部提醒國人，這些說法完全不是事實，而是「欺瞞的統戰手法」。

台灣旅行團在肯亞先是遭到河馬攻擊，隨後又遇到班機取消、翻車車禍意外，釀成1死16傷。外交部今天表示，目前仍有3名因車禍受傷的國人在醫院，情況穩定，惟需留院治療觀察，遭河馬咬傷的旅客則已隨團返台，今天晚上會抵台。

外交部特別感謝駐處與貿協人員，外交部也特別感謝僑務委員陳發居間協助，陳發長年熱心協助處理國人緊急救難問題，此次也第一時間趕到，探視國人、接待家屬也協助處理後事。

至於中國媒體關於「中國大使館第一時間就派員協助」等報導，外交部今天特別鄭重澄清說，事發後國人被送到當地醫院，中國大使館曾致電該團領隊，表達可以提供協助之意，領隊當下即客氣回答說「沒有需要」。爾後中國也沒有提供協助。

外交部提醒國人，「中國提供協助」等說法完全不是事實，而是欺瞞國人的統戰手法，希望國人認清中國的這種作為的本質。

外交部說，我政府於全球設有112個外館，為遭遇緊急急難的海外國人提供救助，大抵沒問題，駐處有提供服務的支持系統與標準作業程序，也都會全力協助。外交部同時也呼籲國人，不管所到之處有沒有我國外館，可在出國前到領務局登錄，留下聯繫資料，緊急時外交部即可據以連繫國人與家屬。