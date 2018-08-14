監委調查：寄養家庭減少、寄養父母老化

2018-08-14 13:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委調查發現，國內的寄養家庭新增數量萎縮、寄養父母呈高齡化、寄養個案安置時間拉長，長期下來將引發寄養資源不足的危機，要求衛福部積極研議有效解決對策。

監察院內政及少數民族委員通過監委江綺雯、林雅鋒、陳慶財所提出的調查報告，報告指，全國兒少寄養家庭數量嚴重不足，103年共1401處是最高峰，到105年減少至1334處，而新增寄養家庭戶數，101年及102年達到160戶以上，自104年起卻不及百戶，105年甚至僅新增數84戶，少於退出98戶的窘況。

報告顯示，民眾申請加入成為寄養家庭的戶數從101年的287戶，一路下滑至105年的151戶，減幅達5成。同時55歲以上的寄養父母從100年的28.43%，增至105年的46.45%，45歲以下的中壯年寄養父母人數，從44.02%減少至28.23%。兒少保護個案安置於機構及寄養家庭超過2年時間的人數，已逾4成。

此外，江綺雯也發現，寄養家庭的退出與召募困難，與政府經費未到位有關，目前僅有台北市、金門縣、連江縣等對於4類兒少寄養安置費用，皆能符合衛福部標準，其餘縣市或部分符合，或皆低於標準，甚至有差距達8000元之多。監委呼籲衛福部正視警訊，儘快研議對策。