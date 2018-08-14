藍營質疑高中歷史新課綱去中、認日本為祖

2018-08-14 10:30

〔記者施曉光／台北報導〕立法院國民黨團今天上午召開「新課綱斷點台灣史，日本變你我的祖先」記者會，黨團書記長曾銘宗質疑，新的高中歷史課綱把中國史放在東亞史，且篇幅少了三分之一，刻意去中國化的政治目的至為明顯，而且忽略日本侵台事實，只提228事件、白色恐怖，漠視日本殖民時代原住民莫那魯道抗日事件，以及二次大戰期間日本人壓迫台灣同胞血淚史，對得起曾經遭受日本迫害的台灣同胞嗎？

國民黨立委費鴻泰則說，5000年的中華文化，是世界四大文明之一，對於這麼好的文化，蔡政府不要，只為了台獨理念，不要自己的祖先、文化與歷史，此事恐將引起兩岸戰爭，而且民進黨在台獨之路已經跨出非常大的一步，只剩下沒把台灣的國旗換掉。

他並痛批蔡英文總統心中沒有中華民國，過境美國洛杉磯時所有畫面，除了一小面的國旗外，其他都是民進黨黨旗。

國民黨立委賴士葆表示，這次課綱修正是以世界觀包藏去中國化的禍心，蔡政府面對兩岸關係急凍，沒有步數，只能拼命透過自裁的方式與中國對抗，以去中國化向中國抗議，這不僅只是文化台獨，更已走向實質台獨。

賴士葆說，台灣人都有中華民族的ＤＮＡ，大家都流同樣的血液，蔡政府卻要大家認日本為祖，而且去中國化已經走到了走火入魔的地步，遺害下一代。

國民黨立委陳宜民指出，高中歷史課綱審查委員有48位，其中官方代表12位，再加上依照立法院政黨席次比例安排所謂社會公正人士，在這種不合理的機制下，不同意見的提議都被霸凌方式處理，而且昨日出席的30多位委員當中，對於新課綱表達同意的只佔少數，多數人沒有意見。

曾銘宗則表示，新課綱以主題式教學取代編年史的方式，讓學生對歷史的認識更加零星片斷，也失去學習歷史的意義，更會如歷史學者所說，將發生「張飛打岳飛」的情況，他痛批蔡政府扭曲歷史事實，達到去中國化的目的，造成兩岸關係的破壞，要予以強烈遣責。