鍾肇政文學生活園區惹議 陳學聖：不懂她為何要道歉

「鍾肇政文學生活園區」已經完工，正辦理驗收作業。（圖擷自鍾延威臉書）

2018-08-13 10:44

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府規劃修復「鍾肇政文學生活園區」已經完工，現進入驗收階段，未料，引發「台灣文學之母」鍾肇政父子現勘驚呆的爭議，鍾肇政兒媳、現任民進黨不分區立委的蔣絜安12日下午代表家人發「道歉文」，國民黨桃園市長參選人陳學聖13日上午表示，文化資產的修復及保存，本應尊重當事人真實記憶，不懂蔣絜安為何要道歉。

陳學聖表示，昨天台灣文學家陳芳明也在臉書聲援鍾肇政，發文斥『政府耗費大筆經費，卻蓋出一個與歷史記憶完全不符的「鍾肇政文學園區」，令人感到沉痛』，他擔任過文化局長，文化資產修繕及日後的保存費用都十分可觀，修舊如舊才有意義，他一手主導的大湳圖書館、新街國小日式宿舍修繕改建就是最好的例子。

陳學聖說，他認同文化局所言，『文化資產保存及修繕原則上以「修舊如舊」為方向，但並非所有細節都能盡數還原』，但過程中，至少得尊重當事人原意，施工前地溝通協調為何？是否達成相當的共識呢？如今修繕與原圖大相逕庭的文化資產，喪失其精神，有何意義？

「弔詭的是，為什麼當事人要道歉」。陳學聖說，「鍾肇政文學園區」修繕總經費4519萬元，全數由行政院客家委員會支出，蔣絜安現在是民進黨不分區的立委，理應站在立委的角度提出質疑，怎麼會回到地方政府局長的身分，轉向市府道歉呢？是不是受到某種程度的壓力？

陳學聖表示，自己與鍾老熟識，當年客家文館空間不大，也沒有客家事務局，他還能騰出兩處空間作文學館、音樂館，音樂是鄧雨賢，文學就是鍾老，當時鍾老也接受邀約，捐了非常多珍貴的文物，包括手稿、帽子、拐杖，現場展示完全依照鍾老的指導排列呈現，他能了解他看到自己的宿舍時的心情，並呼籲市府拆除錯誤部分重作，不必搶著開幕剪綵。