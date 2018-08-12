馬不停蹄輔選2018戰將 馬英九坦言：2020年才有機會...

馬英九（右5）桃園輔選，籲請民眾支持陳學聖（右6）讓桃園藍天再現。（記者李容萍攝）

2018-08-12 11:32

〔記者李容萍／桃園報導〕前總統馬英九今日上午抵達桃園市忠貞市場，為國民黨提名桃園市長參選人陳學聖加油打氣，在熱情民眾簇擁下，馬英九、陳學聖和競選團隊走進市場，民眾爭相握手、合照，兩人「有求必應」，短短幾百公尺長的市場來回走了1個多小時，懇請民眾支持黨提名的市長、市議員及里長的參選人，讓桃園藍天再現。

馬英九對陳學聖讚譽有加，馬英九表示，陳學聖推動文化建設不遺餘力，展演中心、青埔棒球場，一年多就完成，2010年補選立委雖然沒有選上，但兩年之後，就順利當選立法委員。

馬英九強調，跟陳學聖有很多次合作的經驗，知道陳學聖是負責任、有魄力的首長，在桃園的建設上面貢獻很大，例如在機捷、公托等議題，還有都更方面的建議，陳學聖都有非常完整的市政建設規劃，對第一次參選市長的人來說，非常不容易，如果讓他順利當選桃園市長的話，一定可以進一步打造桃園，讓桃園成為六都另一個亮點。

針對前立委楊麗環退黨，恐造成國民黨在桃園市的分裂危機，馬英九表示：「現在沒有黨職，身分上比較不方便。相信吳主席（吳敦義）會做適當的處理」，至於民調數據落差，馬英九說：「相信在座的媒體也都採訪過很多選舉的新聞，選舉到最後一刻是很難分出勝負，千萬不要有任何氣餒的感受，繼續往前衝，勝利就看得見。」

馬英九說，國民黨是在野黨，沒有分裂的本錢，2018選舉對國民黨來說關係重大，一定要打贏這場選戰，2020年才有機會，所以他會全力的輔選黨提名的候選人，不管天涯海角，只要有人找他也一定會來。

陳學聖在記者會上感謝馬英九總統站台，他說，馬英九是讓我桃園深耕最重要的貴人，擔任文化局長時，認為桃園需要一個非常好的展演中心，馬總統上任之後，就用擴大內需名義給桃園9億8000萬元，還要求在1年內完成，讓桃園有一個展演中心，讓整個北桃園藝文特區越來越繁榮、蓬勃，不像農博兩個月花10億，燒掉以後就沒有了。

陳學聖也說，2010年馬總統徵召他選立委，第一仗沒過關，但馬總統鼓勵他要再接再厲、要接地氣、要深耕，給他很大的勇氣，所以今天陳學聖才有機會代表國民黨參選桃園市長。