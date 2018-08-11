台中授旗 蔡英文：為了下一代，承受傷痛堅持改革！

民進黨今天舉行台中市長林佳龍競選連任及市議員參選人的授旗儀式，黨主席蔡英文親自授旗。（記者廖耀東攝）

2018-08-11 19:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕總統蔡英文今天以民進黨主席身分到台中市為市長及市議員參選人授旗，蔡英文讚揚林佳龍3年的成績，她強調，民進黨的招牌就是「綠色執政，品質保證」，對於外界的批評，她表示，改革會傷會痛，但為了下一代，一定要改革，2年以來，為了改革承受很大壓力，但民進黨如果怕傷怕痛不改革，人民為何要選我們？所以一定會堅持改革。

民進黨今天舉行台中市長林佳龍競選連任及市議員參選人的授旗儀式，黨主席蔡英文親自授旗。

蔡英文表示，「說到做到」是民進黨對人民重要的承諾，2年前人民支持她選上總統，民進黨在立法、中央及地方都取得執政，代表國家改革重擔要一起肩負起來。

蔡英文表示，改革會傷會痛，但為了下一代，民進黨一定要改革，2年以來，民進黨確實為了改革承受很大壓力，但是我們是民進黨，如果怕傷怕痛不改革，不改革人民為何要選我們？

蔡英文強調，國家一定要改革，而民進黨堅持改革，改革有先後順序，但腳步有快慢，急迫問題馬上著手來處理，未有共識多花一點時間來做，為了下一代改革的初衷，民進黨從來沒有改變改革，將來也不會改變，一定堅持改革。

蔡英文強調，這1、2年她把國家財政從年金的懸岸拉回來，把國家民主用轉型正義往前推一大步，將照顧老幼責任擔起來，還啟動能源。

針對經濟體制問題，蔡英文表示，2016年5月就任之前台灣經濟成長率連續好幾季負成長，但執政到現在連續4季經濟成長在3%以上。

蔡英文表示，要突破國民黨時期的悶經濟，必須推動產業轉型跟升級，過去每一個政府要產業修改法規、鬆綁法規，引起人才等，都是基本功，民進黨用盡全力一步步往前進。產業轉型升級已在做，機械產業繼半導體面板，成為第3個破兆產業。

她並稱讚林佳龍讓台中愈來愈好，台中正在起步，競選市長時，提出台中1、2、3政策，選上市長後，他常常往台北跑，不是為了跑3點半，而是為了台中的預算，她當上總統，壓力在她身上，但中央絕對支持台中，前瞻基礎計劃給台中軌道最大支持。

另外，台中的再生能源商機已經讓中台灣成為全世界投資的熱點，離岸風電在台中設辦公室，這幾個星期，再生能源創造很多優質的工作機會，好的薪水讓年輕人願意留下來，現在正在發生。

蔡英文強調，改變可能不容易，改變可能要下苦功，但中央跟地方齊心不怕苦不難怕，「綠色執政品質保證」，未來會增加台中經驗。

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