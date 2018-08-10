北市重新劃定公劃都更區 下週公開展覽

2018-08-10 19:33

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市在2000、2002年公告劃定更新地區，但並未積極推動，台北市政府今年重新劃定都市更新地區，共劃定85處、628.98公頃，並廢止過去劃定的區域範圍，台北市副市長林欽榮說，今年全面檢討公劃更新地區，同時提高都更誘因，在下週開始公開展覽「都市更新地區暨擬定都市更新計畫案」，讓市民能進一步了解內容。

台北市過去公告劃定281處更新地區，總面積約535.98公頃，但至今已劃定公劃都更地區範圍內事業計畫報核率僅有18.41％，已完工或施工中之比例僅佔6.18%。林欽榮指出，過去計劃缺少配套措施，無法積極帶動民間推動都更，市府今年全面檢討公劃更新地區，並提高都更誘因，希望能藉此加速民辦都更。

林欽榮說明，公劃都更計畫覆蓋面積擴及到台北市12行政區，預計有21萬6000戶的台北市民將獲得新增的都更建築容積獎勵項目，未來市府共有6大重點實施方針，包括恢復時程獎勵10%、增訂都市機能獎勵容積評定標準、容積獎勵核算行政審查化、每年公告各更新區所需公益設施需求、鼓勵更新地區申請接受容積移轉優先順序、劃定更新地區但不指定更新單元，盼由政府率先樹立典範，由公辦都更帶動公劃更新地區，誘導民間更新推動。

林欽榮表示，公劃更新地區暨更新計畫將在8月14日辦理公開展覽，並在月底舉辦4場公展說明會，在9月送都委會審議，通過後公告實施。