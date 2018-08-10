不只林口亞昕福朋喜來登 還有6間飯店也寫「中國台灣」！

2018-08-10 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕日前新北市林口亞昕福朋喜來登酒店將我國國號改為「中國台灣」，被網友罵翻，民進黨立委段宜康與學者王忠憲也出言痛批，今天PTT又有網友爆料，還有6間飯店也在簡體版官網將台灣改成「中國台灣」。

PTT網友puma10917爆料，除了林口亞昕福朋喜來登之外，台北市西華飯店、台北市福君海悅酒店、台北市永安棧酒店、台中市富王大飯店、宜蘭縣蘇澳大飯店、高雄市漢華酒店等6間飯店，簡體中文版的網頁上也將地址欄的台灣改成「中國台灣」。

不過疑似因為輿論影響，這6間飯店現在都已將簡體中文版的官方網頁撤下，在網站的語言選項上無法選擇簡體中文，但其中永安棧酒店進入訂房頁面後還是能選擇簡體中文。西華飯店則澄清網站是委外架設，目前已將有問題的部分撤下。

其他網友紛紛表示，「已全給1星」、「該全面清查了」。而林口亞昕福朋喜來登酒店網站先前因冠上「中國台灣」遭到網友怒罵、留下1星負評，另有PTT網友發現，林口亞昕福朋喜來登酒店疑似有故意刪除負面評論，並附上圖片佐證，原本被洗到只剩下2.1顆星的評價，現在竟回升到4.3星，原本共有14則留言，現在也僅剩11則。