疫苗數據造假「侯副市長」有責？監委 :要去問他本人

2018-08-10 12:29

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委張武修等人調查流感疫苗施打情形，發現去年全國買進600萬劑，但31萬劑卻沒有名冊，其中三重衛生所至少有1萬多劑被銷毀，早自2015年起已有疫苗數據造假，新北市府竟毫未察覺，監院通過糾正新北市政府、三重衛生所和衛福部疾管署。

對於國民黨新北市長參選人侯友宜當初在新北市副市長任內是督導相關業務，是否有連帶責任？張武修說，「所有責任都給衛生局長扛，這是太強烈一點，上層督導公共衛生業務的侯副市長責任可能要去請問他。」

調查報告指出，新北市衛生局今年1月底獲悉不法情事後，竟遲延1個多月才開始訪談承辦人員，難以排除這段期間相關人員共謀串證的可能性；而在訪談後，衛生局明知相關說詞矛盾不一，竟未深入究明釐清，僅以承辦人已向檢察機關自首而未徹底清查，稱此僅屬偶發事件，延遲三個月才通報疾管署。

張武修說，他接獲檢舉指出，新北衛生局獲悉三重衛生所護理長及流感疫苗承辦人自行銷毀數千支疫苗，開始著手調查。進一步追查發現，全國370家衛生所疫苗接種數據，結果發現登載接種量共144萬750劑，較實際接種紀錄113萬1767劑，多出30萬8983劑，短少率近3成，其中331家、近9成衛生所登載接種量大於實際接種紀錄，基層人員疑似在業績壓力下，出現數據造假情況。

對於新北市要求監院公佈所有缺失單位，將結構性問題加以釐清，而不是針對針對新北市府，張武修說，「國家有國家的體制，調查的責任在疾管署、各地的衛生局，不是監察院的工作」，監察院詢問疾管署其他消失的流感疫苗的情況，並沒有得到答案。而這31萬劑疫苗，約7千萬到8千萬元。