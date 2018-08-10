姚文智邀擔任發言人 王定宇力挺：要我做什麼我都接受！

2018-08-10 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人姚文智辦公室發言人洪立齊，日前要「友柯」的市議員高嘉瑜應主動退黨，姚文智也證實洪的說法「代表競選總部」，這讓高嘉瑜發文回擊，建議姚文智辭立委展參選決心。對此，姚文智回應，「嘉瑜的建議非常好」，還邀同黨立委王定宇擔任發言人，王也力挺姚，「他要我做什麼我都接受！」

姚文智昨（9日）在三立「鄭知道了」接受訪問，主持人鄭弘儀詢問是否會聽高嘉瑜的建議，先把立委給辭掉，姚則回答「嘉瑜的建議非常好，感覺她這樣子很像團隊的一員，讓大家一起來構想台北這一局，想想要怎麼合作來勝選」。姚文智也說，辦公室發言人洪立齊說的話就代表競選總部，用他當發言人就是完全的信任他，「我們用人不疑，疑人不用。」

節目現場同黨立委王定宇聽完姚文智的說法後，也提出看法，「姚文智要表達的只是說，年輕的發言人替自己發言，就算沒經過授權，還是站在他後面承擔這個事情」。王定宇並建議姚文智，「直接打給高嘉瑜就好啦」，直言溝通一下就能把事情解決。

王定宇也建議姚文智，不要被網路上的酸民言論影響自己的選舉步調，或影響到選舉幹部的人的心情或節奏。聽完王定宇的2個建議後，姚文智笑著說「我講一句話，邀請王定宇當我的發言人，王定宇非常好，謝謝！」王定宇也大方回應，「他要我做什麼我都接受！」