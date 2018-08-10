小英週日出訪 解放軍宣布今晚黃海有「重大軍事活動」

在蔡總統即將出訪之際，中國解放軍宣布在黃海有「重大軍事活動」。示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

2018-08-10 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統預計12日將第5度出訪，參加友邦巴拉圭新任總統就職典禮；總統府表示，總統這次出訪定名為「同慶之旅」，8月12日出發，20日返國，共計9天8夜，就在蔡總統即將出訪之際，中國解放軍又有「重大軍事活動」。

中國海事局今（10日）宣布，青島至日照以東的黃海海域自今晚6點起至13日晚間6點止，會在下方5點連線海域內組織重大軍事活動，警告任何船隻不得進入此區域，

（使用2000中國大地坐標系）

（1） 35-55.00N/120-20.00E；

（2） 35-55.00N/121-37.00E；

（3） 35-08.00N/121-37.00E；

（4） 35-08.00N/119-50.00E；

（5） 35-33.50N/119-50.00E。

目前無法得知解放軍此次「重大軍事活動」的詳細內容。

今年4月蔡英文出訪非洲友邦史瓦濟蘭時，中國解放軍也在福建沿海舉行實彈演習，中國官媒炒作為「台灣海峽實彈演習」，更稱是警告台灣行政院長賴清德的「台獨工作者」言論。