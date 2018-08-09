姚文智臉書重啟 改走「客氣路線」不再槓網友

民進黨台北市長參選人姚文智的臉書粉絲專頁在昨天中午左右突然關閉，又在下午恢復正常。（資料照）

2018-08-09 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人姚文智的臉書粉絲專頁「姚文智翻台北」在昨天中午左右突然關閉，又在下午恢復正常。而粉專在重新開啟後，不只過去的貼文都不見了，也改掉過去與網友對槓的做法，改走客氣路線。

姚文智粉專「姚文智翻台北」之前曾貼出「Yao爸的Togi週記」，揚言要教訓鍵盤酸民。不過粉專在昨天關閉後重啟，改走客氣路線。今天粉專更新了新的大頭照與封面圖片，這次貼出了姚文智露齒微笑的照片，並打出「重新認識姚文智」的slogan。現在粉專已經湧出非常多網友留言，內容從打氣到批評都有，但臉書小編也用客氣、語帶幽默的方式回覆網友留言。

有網友留言調侃，「小編忘記儲值台灣價值喔。」而姚文智小編也幽默回應，「已充值（*^o^*）」也有人留言，「新小編感覺客氣多了...原本那個兇得很~~~~」、「看來原小編被鍘了。」小編則回應，反省中。

不過也有柯P粉絲跑來留言，「加油，我們絕對投柯P。」結果這則留言反而吸引了200多人按讚。