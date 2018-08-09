銅鑼灣書店台北開店喊停 林榮基未放棄在香港重開

2018-08-09 14:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港銅鑼灣書店店長林榮基7日晚間接受本報訪問時，證實因為有「紅色勢力」介入，在台北西門町開店已經喊停。不過，他也透露，有人拿錢資助他在香港重開銅鑼灣書店，但錢不多，他還沒開始規劃，要再等一下。

被問到台北的書店不能開，香港的書店可以重開、甚至在原地重開嗎？林榮基反問，「為什麼不能開？開書店很正常，有什麼不可以？除非香港有法律條文明確說『銅鑼灣書店』不能開！」

對於台北開書店計畫喊停，林榮基認為，現在結果看起來不好，但不必太過悲觀，「只要我們有理念，最重要是，不要放棄理念，銅鑼灣書店會有重新開張的一天」。

他透露，3月在台北召開銅鑼灣書店重生記者會時，有2名自稱是美加民運團體駐台北辦事人員告訴他，已在台灣註冊「銅鑼灣書店」商標，若他使用會有版權問題，他們提出共同經營書店的要求，但他沒有答應。林榮基在美國的朋友告訴他，這個民運團體背後有「紅色勢力」。

林榮基說，台灣友人原本盡力協助書店在台重開，還協助申請商業登記、公證人與銀行戶頭等，不過，記者會3天後卻說「有壓力」。後來友人在未通知他的情況下，逕自把商業登記全部取消；雖然如此，但林榮基說，「我不怪他」。

「先是台灣的朋友退出，後來香港出資者也有問題」，林榮基指出，6月底他與香港友人一起到台灣，沒想到香港友人坦言，「香港與台灣都有人在調查他，因為家裡有人在中國做生意，決定撤資」，在台北開書店的事只好喊停。

林榮基說，台灣向來自由民主，開書店原是件簡單的事，卻被搞得如此複雜，他覺得很意外，也很荒謬。這背後一定有「黑手」，「顯然是有些人不高興」，台灣與香港一樣都有「紅色勢力」的干擾。