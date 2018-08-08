18歲公民權修憲 賴揆：朝野有共識

2018-08-08 20:12

〔記者李欣芳／台北報導〕儘管18歲公民權已是時代潮流，但因台灣的投票年齡仍維持在20歲，行政院長賴清德今天主持「行政院青年諮詢委員會」，鑑於年底九合一選舉與公民投票在即，會中有青年提出臨時動議，建議政府落實青年賦權，協助18歲公民充足準備行使公民權利。

賴清德表示，對於有青諮委員建議調降選舉權、被選舉權年齡部分，由於選舉及被選舉權年齡，已於憲法明文規定，相關修正應透過修憲程序辦理，目前朝野政黨對18歲公民權修憲已有共識，請中選會、法務部與內政部等相關機關持續研究。

行政院今晚發布上述新聞稿。賴揆表示，至於青諮委員建議各項選舉及全國性公民投票的資料增列「分層年齡選舉人資料」部分，請中選會在選後的抽樣調查研究中，可研議納入年齡分布的分析。

這項會議在行政院舉行，賴清德表示，青年的創意及活力是帶動社會進步與創新發展的關鍵力量，行政院了解青年族群的困境，並積極透過政策減輕負擔，協助年輕人開創未來，目前已陸續就青年低薪問題提出相關措施，如改善投資環境，鼓勵投資並解決低薪問題，推動就學貸款寬緩新制，只繳息不還本、放寬緩繳門檻等措施，為學子減輕還款負擔，並降低初入職場時的壓力。

賴清德表示，行政院也提出「我國少子女化對策計畫」，透過多元方案與減稅措施，減輕育兒負擔，另積極優化新創事業投資環境等，因應年輕族群所需提出對策，期盼透過會議的討論，使後續政策推動更接近年輕族群的需求。