盧秀燕重申恢復老人健保補助 中市府強調新制獲8成支持

國民黨台中市長參選人盧秀燕（左5）承諾恢復老人健保補助，獲得黨籍市議員支持。（記者張菁雅攝）

2018-08-08 20:42

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕今日舉行記者會，重申若當選市長將恢復老人健保補助來強化長照醫療，同時減輕年輕人負擔。市府新聞局長卓冠廷則強調，調整補助給真正需要幫助的低收及中低收老人，獲得8成以上市民支持，且將省下的經費用於擴大照顧老人，整體服務不減反增。

盧秀燕表示，台中和全國一樣有人口老化問題，長照是非常關鍵的施政指標，根據衛福部「長照衛福據點達標率」，今年1月至4月，台中市申請12件、0件達標，六都最末；另外，2017年度的「長照計畫執行率」，台中市也是六都倒數第二，去年中央補助台中市的金額是8億餘元，執行率只有55.75％，導致3億6千多萬元被退回中央，非常不光彩。

盧秀燕說，前市長胡志強執政時期，老人健保補助每年經費12億元，受惠人數近16萬人；但林佳龍執政後，以財政未來有問題，逕自刪除老人健保補助，其他5個直轄市都有老人健保補助，只有台中市不做，因年輕人普遍低薪，長輩不忍開口讓孩子代繳健保費。她傾聽市民心聲，未來將恢復以上老人健保補助，讓長輩安心、青年放心，減輕市民負擔。

對此，卓冠廷表示，市府推動長照2.0政策，積極佈建長照ABC據點，至6月底共佈建45個A級據點，369個B級據點、179個C級據點，全國最多；至於達標率一事，市府已經多次澄清，第一期前瞻的12項計畫，均按既定期程積極趕辦中，除了仁愛之家為大型新建案，其餘11項計畫今年均將達成動工目標，呼籲盧委員「與時俱進」，不要再拿過時的資料噴口水。

針對老人健保部分，卓冠廷強調，過去老人健保不排富，預算年年增加，致使政策無法永續，因此市府重新檢討制度，調整補助給真正需要幫助的1萬2千名低收及中低收老人，獲得8成以上的市民支持，並將省下的經費用於擴大照顧弱勢老人、重陽敬老禮金、老人裝置活動假牙補助、老人乘車補助、長青學苑等，整體服務不減反增。