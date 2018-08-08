評國民黨票選吉祥物「虧雞」 侯友宜：有夠醜！

國民黨青年部主辦「狂5夏祭國民黨吉祥物設計比賽」，希望幫國民黨找回形象，其中7號作品特別引發網友關注。（國民黨提供）

2018-08-08 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕為爭取年輕人支持，國民黨青年部特別主辦「狂5夏祭國民黨吉祥物設計比賽」，從100多件作品中選出前10強，其中一隻外型怪異、黏著一條藍蛆的雞最引起注目，網友取名為「進擊的雞人」、「國民黨虧雞」，還大呼要「唯一支持」。國民黨新北市長參選人侯友宜今（8日）被詢問是否有看過這隻雞，他則忍不住大笑說「有夠醜的啦！」

綜合媒體報導，侯友宜今天被媒體詢問是否有看過「國民黨虧雞」，他則忍不住大笑用台語脫口說「有夠歹（醜）的啦！」還笑稱隻雞屁股後面還黏了一個黨徽，也是滿有意思的，記者見狀則解釋「那是大腿」，侯友宜則說「位置差不多啦」，讓記者也頻頻笑場。

雖然直呼「有夠醜」，但侯友宜也強調，還是要尊重原設計者的概念，畢竟每個人觀感不一樣，見仁見智，有人說好也有人說不好。他也稱讚網友取名「虧雞」實在很有創意，認為「乎郎虧一勒碼袜賣啦（給人虧一下也不錯啦）」。

至於未來若把「虧雞」印成衣服，會不會願意穿上它，侯友宜則回，還不確定它是不是第一名啊，說完後還再次強調，「我是覺得有夠醜的啦！」