讚涂醒哲會做事 小英：2014沒選錯人、有信心涂連任

民進黨主席蔡英文（右）8日主持中常會，並邀請嘉義市長涂醒哲（左）分享執政縣市施政亮點。她說，看涂醒哲的小冊子中說明嘉義市在他主政期間做了多少事情，更加深她對涂醒哲的信心。2014年沒有選錯人，2018更不會選錯人，有信心涂醒哲會連任。（記者劉信德攝）

2018-08-08 14:46

〔記者楊淳卉／台北報導〕嘉義市長涂醒哲今受邀民進黨中常會報告政績，會中還邀兩名地方里長見證分享。嘉市東區盧厝里長呂純足調侃，很多人說「市長很白目」，因為涂醒哲不會認人，但他都默默做事。兼任民進黨主席的總統蔡英文聽取報告後也開玩笑說，里長對市政要求最嚴格，難搞的里長對「白目市長」滿意，代表這個市長不是白目，是真的有在做事。

涂醒哲上任後施政滿意度不佳，遭黨認為連任有危機。涂醒哲今於中常會分享嘉市下水道清淤政績，讓市區免受淹水之苦，他並親自進入下水道視察清淤。涂醒哲說，他在今年父親節頒獎給這幾位清淤英雄，「好像跟我一樣，叫做忍者龜城市英雄」。

涂醒哲並分享，嘉義市是第一個全面換裝LED路燈的城市，不僅減少汽車竊盜率、排碳量，還每年節省電費2700萬元。涂醒哲於報告尾聲更自信說：「政績很多，只能選兩樣，其他只能參閱！」

蔡英文聽取報告後表示，黨內初選在決定嘉義市長提名時，黨內有些意見，認為除了涂醒哲外，還有很多優秀同志可以考量，「但我們堅信涂醒哲是個會做事的人」。看涂醒哲的小冊子中說明嘉義市在他主政期間做了多少事情，更加深她對涂醒哲的信心。2014年沒有選錯人，2018更不會選錯人，有信心涂醒哲會連任。

蔡英文也稱讚嘉義市路燈計畫，「涂醒哲是醫生居然能想出這麼好方法！」還把剩下電費用來支付路燈服務照費，像是財務上的魔術師；涂醒哲是公共衛生專家，有通下水道和讓燈亮這兩個政績，他的IQ一定很高，也知道對症下藥，這是好市長最好人選。她並讚，大家覺得涂醒哲會做事不善言詞，但他簡報做得不錯。

民進黨主席蔡英文（左二）8日主持中常會，並邀請嘉義市長涂醒哲（左一）及里長分享執政縣市施政亮點。（記者劉信德攝）

民進黨8日舉行中常會，並邀請嘉義市長涂醒哲分享全市換裝led路燈施政亮點。（記者劉信德攝）