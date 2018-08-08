綠委揭歷史文件 救國團52年終津貼由國民黨發出

鄭運鵬、賴瑞隆出示各項歷史文件。（記者蘇芳禾攝）

2018-08-08 14:10

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會昨認定救國團為國民黨附隨組織，民進黨立法院黨團副幹事長賴瑞隆8日指出，歷史文件上清楚記載，民國52年中國國民黨第9次全國代表大會黨務工作報告，就有提到黨的青運工作主要是透過青年反共救國團負責。此外，在財務上，國民黨中央委員會還曾發救國團年終津貼，「有任何民間團體是由國民黨來發年終的嗎？」

民進黨團書記長鄭運鵬與賴瑞隆召開「救國團財產來自國家，56億應歸還人民」記者會，出示各項歷史資料。

鄭運鵬說，過去是以黨領政、黨庫通國庫，現在依「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，應還財於民，把救國團所有資產、經營權回歸政府。

賴瑞隆拿出國民黨歷史文件指出，在組織部分，民國52年國民黨第九次全國黨代表大會的歷史文件紀載，「本黨的青運工作，主要是透過青年反共救國團的一切活動而展開」，在當時黨國不分的時代，這在歷史文件上非常清楚的記載；此外，在國民黨中央改造委員會，有清楚證據顯示，「青年反共抗俄救國團屬於政府、本黨與黨團方式領導活動」，有確切的文字證明，救國團就是國民黨以黨團來運作的模式。

在人事部分，賴瑞隆表示，救國團歷來的主任，從蔣經國、李煥、李元簇、宋時選、潘振球到李鍾桂，都是國民黨重要的黨工。

在財務方面，賴瑞隆出示國防部所發的資料指出，民國52年救國團加發年終津貼一個月，是由國民黨中央委員會發出，請問有任何民間團體是由國民黨來發年終的嗎？從組織、人事、財務上，都證明救國團就是國民黨的附隨組織。

此外，賴瑞隆也表示，教育部從68年到79年，補助救國團興建青年活動中心，總共加起來四億五千萬元，「請問哪個民間團體的建築能得到政府這麼多的補助？」而救國團目前有56億資產，現在每年還有30億的資產，透過各種方式，不管是便宜租到政府國有財產局的地，或是免稅所創造出一年30億的資產，都是流向不明。

針對國民黨團質疑台杉投資公司疑似「鐽震案」翻版，「台杉一號」、「台杉二號」等2個創投基金，是「假投資、真搬錢」，並且前往監察院舉發。

對此，鄭運鵬酸，國民黨的質疑都沒憑沒據，所以只能到監察院舉發，甚至還算好當天是國民黨時代提名的監委才過去舉發，若有證據就提出來公評或去法院告，不要只是影射、做政治攻擊，對新創產業發產會是重創，「就像之前為了選舉抹黑，重創台灣生技產業一樣！」

至於有媒體報導黨產會副主委兼發言人施錦芳曾任墾丁青年活動中心主任委員，賴瑞隆說，這樣的論點就是要模糊焦點，救國團在台灣有長遠歷史，一定跟社會上各層面有很多接觸，這跟救國團的資產是否來自國家、黨庫通國庫，一點關係都沒有，現在應該要把這些資產還給國家、人民，才符合轉型正義精神。

國民黨中央改造委員會會議文件指出，「青年反共抗俄救國團屬於政府、本黨與黨團方式領導活動」。（記者蘇芳禾攝）