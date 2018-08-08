花蓮震災捐款人收到傅崐萁宣傳品 網友：無名火起

有網友上PTT八卦版爆料，指出花蓮震災他有捐款，最近收到一份花蓮縣政府寄的牛皮紙袋，內容物是一份「更生日報」和一張震災記錄。（翻攝網路）

2018-08-08 13:24

〔記者王錦義／花蓮報導〕有網友上PTT八卦版爆料，指出花蓮震災他有捐款，最近收到一份花蓮縣政府寄的牛皮紙袋，內容物是一份「更生日報」和一張震災記錄，一看都是縣長傅崐萁「捧自己」的宣傳品，還批評高雄、台南的善款運用，網友說，「捐款只是想貢獻一點心意，在選舉之前寄這種東西只是讓我覺得無名火起，這些政客把災民當成什麼？宣揚政績的工具？」

縣府：讓捐款人了解縣府震災期間作為

也有網友舉出台南震災，賴清德是與台南市民一同列名，寫感謝卡一一感謝所有的捐款人，哪有這種製作捧自己的宣傳光碟發送。對此，縣府指出，寄送光碟跟宣傳品主要是要讓捐款人了解縣府震災期間作為，以及善款的運用流向，以「震災捐款人感謝函印製暨震災紀實文宣裝封案」招標，金額約53 萬元，並非使用善款。

寄送給捐款人更生日報的文宣，是縣府2到5月的縣政報導，裡面有16個版面介紹花蓮縣政內容，主要都是縣長傅崐萁、立委徐榛蔚在花蓮震災期間的新聞，縣政報導文宣品也有分送給花蓮縣全縣十多萬家戶。

網友指出，文宣品主要內容是在比較各縣市政府賑災捐款的運用，舉凡永康地震、高雄氣爆，內容都是「黑高雄台南、捧自己」，說實在的，捐款不是想要收到這種東西。許多網友紛紛留言：「花蓮國意外嗎」、「花蓮國不意外」、「這樣居然還都選得上」、「很有事 拿其他縣市的痛苦來當作自己炒作政績」、「還好我退款了」。