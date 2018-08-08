選前突換將 澎湖縣政府一級主管小幅異動

澎湖縣政府農漁局長交接，新任局長薛宏營〈右〉由建設處長轉任。（記者劉禹慶攝）

2018-08-08 12:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕選舉戰鼓頻催！澎湖縣政府突傳出小幅主管異動，建設處長薛宏營調動農漁局長、遺缺由參議盧春田接任，原農漁局長陳高樑調任參議，消息傳出令外界譁然，今日火速舉行農漁局長交接典禮，由副縣長林皆興主持。

原建設處長薛宏營，為澎湖縣綠營精神領袖薛必移之子，在藍營執政時期，一直抑鬱不得志，當了多年的科長，陳光復當選後先後拔擢為農漁局副局長、建設處長等職務，但因建設處龍蛇雜處，不易統御，更傳出二級主管竟直接跳過處長越級報告，一度讓薛在主管會報向縣長拍桌。

薛宏營在今日農漁局長交接典禮，選擇直接向外說明釋疑，表示每個人對於縣政方向有不同看法，他與縣長有磨合期，但都是為了澎湖家鄉建設共同努力，感謝縣長陳光復給予他歷練的機會，將全力以赴；交接典禮由副縣長林皆興主持，主計處長許金珍、財政處長楊書舜擔任監交，各界嘉賓應邀觀禮。

另外接任薛宏營建設處長職務，卻是大爆冷門的參議盧春田，盧春田出身消防體系，在前朝王乾發縣長時代主管財政處長職務，被外界視為王朝人馬，又無工程背景卻能脫穎而出，跌破一堆專家眼鏡，因為現任參議洪棟霖、蔡有忠都具工程背景，但也有人認為盧擅長溝通交際，可望整頓建設處派系林立的亂象，陳光復選前下險棋，是好是壞仍值得觀察。