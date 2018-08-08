神解？內湖跑車滿街跑 國民黨議員：被有錢人霸凌

示意圖與新聞無關。圖為超跑展示及Show Girl亮麗現身。（資料照）

2018-08-08 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕今年4月曾在市議會對柯市府大罵三字經、「混帳」的國民黨台北市議員陳義洲，近日在市議會針對內湖交通議題質詢時表示，內湖路上超跑名車眾多，甚至瑞光路還有「跑車一條街」的封號，他認為若駕駛人不慎撞到恐賠不完，直呼這樣猶如「霸凌」內湖居民。

綜合媒體報導，陳義洲3日在市議會交通部門質詢時表示，內湖除了交通壅塞以外，街上一堆跑車、名車呼嘯而過，每次出門看到賓士、BMW、瑪莎拉蒂等名車在路上跑，就覺得壓力很大。

陳義洲指出，內科有錢人、年輕人也很多，他開車出門聽到超跑的聲音，「心臟就頓一下」，還說若駕駛不小心擦撞到超跑恐怕賠到傾家蕩產，加上這些超跑車主根本不缺錢，直呼這根本是在「霸凌」內湖居民。

他也強調，一般車輛車主若和超跑發生碰撞，必須投保超額責任險才能負擔賠償超跑車主，但年保費2000多元不該由一般民眾承擔，「我如果不花這2000多塊，我撞到他我要傾家蕩產，這個社會公理正義何在？」

對此，交通局長陳學台聽聞尷尬回應，「自己本身沒有開車，內湖名車一條街是個蠻新的問題，將再和相關局處討論相關議題」。網友對此則認為，「好好開車會去撞跑車？你是看到跑車眼紅吧。」、「這是什麼歪理，沒知識也沒常識，撞到要賠的地步就表示你錯了。」、「議員腦袋怪怪的吧！」。