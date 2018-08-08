救國團被認定為附隨組織 國民黨團批黨產會為鬥爭工具

2018-08-08 09:56

〔記者施曉光／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會昨日宣布認定救國團為國民黨附隨組織，凍結救國團名下五十六．一億的財產，救國團也將提起司法訴訟，立法院國民黨團今日召開記者會抨擊黨產會罔顧台北高等行政法院與最高行政法院日前才做出「釋憲中暫停訴訟」的裁定，卻率爾「處決」救國團，再次證明黨產會是個目無法紀、只顧追殺政敵的鬥爭工具。

國民黨團首席副書記長吳志揚表示，黨產會的決議非常可笑，目前黨產條例已經進入釋憲階段，自己的地位處於爭議當中，一個違憲機關憑什麼認定救國團是附隨組織？否則未來釋憲確定違憲後，對救國團所造成的損失，要如何回復？

吳志揚要求，在釋憲出爐前，黨產會應該先自我冷凍，處於看守階段，不應該再做任何處分，因為現在任何處分都完全沒有公信力與合法基礎。

吳志揚說，許多民進黨人士過去都曾經參與過救國團，黨產會主委林峰正的父親以前也曾經在救國團服務過，如果救國團是國民黨的附隨組織，林峰正才是國民黨生下來的小孩。

國民黨團書記長曾銘宗表示，被認定為國民黨附隨組織的欣裕台與中投公司案，台北高等行政法院裁定「在司法院大法官就聲請解釋案作成解釋公布前，停止訴訟程序」，黨產會不服提抗告，最高行政法院在八月二已駁回，因此，在大法官未就黨產會的成立與運作，是否有違憲做出解釋前，黨產會應基於憲法保障人民財產精神，暫停對所謂不當黨產的認定與專橫凍結他人資產，以免興訟而浪費司法資源。

他強調，救國團的高階幹部都沒有任何的政治色彩，而且從過去以來，來自國民黨、民進黨及各黨派的人士都有參與，國民黨早就已經對救國團沒有控制力。