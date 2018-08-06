綠營稱縣長南投燈會亂花錢 林明溱要縣府提告

2018-08-06 17:22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠和執行長張瓊文，上週開記者會指縣長林明溱亂花錢，南投燈會花了1.1億元，林明溱下午在縣務會議指綠營抹黑，要縣府委請律師提告，控告蘇、張兩人誹謗。蘇昱誠回應「我們有資料才會公開說，絕非無的放矢」。

民進黨南投縣黨部上週和今天兩度就南投燈會與未完工的浪漫情人橋，質疑縣長林明溱就單次性活動燒了1.1億元，根本是亂花錢，不如好好規劃縣內社會福利政策。蘇昱誠更批評林明溱說假牙補助是幸福政策，卻在3月就因經費用光而喊卡，讓幸福政策看得到吃不到。

南投縣長林明溱下午主持縣務會議時，對於民進黨南投縣黨部指他亂花錢，燈會花了1.1億元頗為氣憤，他以「根本亂抺黑」來回應。

林明溱說，今年的南投燈會縣府自籌經費4900多萬元，民間贊助1100萬元，浪漫情人橋工程不能將它列入燈會花費，民進黨製造不實的說法，企圖抹黑他，這種行徑無法再繼續姑息，將委請律師提告，控告蘇昱誠和張瓊文誹謗。

林明溱也說，中央政府並無老人假牙補助政策，這是南投縣自編預算額外的老人福利，綠營不能將此與燈會花費混為一談。

林明溱要縣府法制單位委請律師提告，蘇昱誠說，縣黨部有數據資料才會開記者會，這也是可受公評之事。