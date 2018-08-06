蘇貞昌競選總部 民主聖地三重揭牌

2018-08-06 12:32

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌出席競選辦公室三重區總部的揭牌儀式，媒體詢問何時會和民進黨台北市長參選人姚文智雙北合體、共同提出政見？蘇貞昌說，政策主軸發表的時候，就提及要打造新北這個環狀城市成為1000萬人的舞台，要讓它更好、更新，讓舞台能演出精彩。

媒體也詢問，選在游系立委高志鵬的選區三重作為競選辦公室第一站，是否象徵派系合作？民進黨表示，初選時大家分頭努力，一旦確定提名，就是團結一致，民進黨背負著台灣民主發展、地方發展進步責任，一定要團結努力，不會分派系。

蘇貞昌說，新北不只是400萬人，還包括整個北台灣的台北、新北、桃園、宜蘭、和基隆市，是個1000萬人的舞台。

蘇貞昌表示，三重是最重要的票倉，自己競選台北縣長連任時，在坪林得票高達七成，而三重是拿到最多票數的地方，而昨天晚上正好造訪得票率最高的地方、今天則到贏最多的地方，要感謝三重鄉親，希望這次也衝出好成績。

蘇貞昌競選辦公室三重區總部原為立委高志鵬的服務處，外牆現在換上蘇貞昌的競選視覺，擔任競選總部主任委員的高志鵬表示，三重競選總部是新北市區域競選總部揭牌的第一站，選在素有民主聖地之稱的三重，別具意義，也期盼由三重扮演新北火車頭，帶動新北市各區選戰氣勢。