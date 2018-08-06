交部擬鐵腕反制更名外航 旅客看法兩極

交通部傳擬更名外籍航空祭鐵腕，旅客看法兩極。（資料照）

2018-08-06 11:51

〔記者陳宜加／台北報導〕中國施壓外籍航空公司，將台灣改名為「中國台灣」，被點名的44家外航均已妥協。為維護台灣主權，交通部正在研擬反制措施，據了解，不排除針對更名的航空公司祭出不准停空橋、調整時間帶等做法，消息一出即引發正反兩極評價。

多數旅客痛批，政府此舉懲罰的不是航空公司，而是大批旅客，必須下飛機留置停機坪搭接駁車，更恐損桃園機場國際評價；也有人憂心「冤冤相報」，國外也有可能針對我國籍的華航、長榮航空祭出相同制裁手段，台灣不見得有利。

經常搭機的旅客葉先生更狠酸，「從沒去過停機坪、直接走下飛機，是人生特別的體驗，且能與飛機近距離合照，可能成為網紅打卡熱點，是他國民眾無法體驗的事，說不定也能成為旅遊景點之一，還能提高載客量，謝謝政府德政。」

但也有旅客認為，中國不斷打壓台灣，包括近期東亞青運、藝人宋芸樺事件等，當然希望台灣政府硬起來，交通部此舉可望讓外籍航空公司警覺，台灣強烈反對更名措施，但同時希望政府有更好配套，不損及旅客權益，又能維護台灣主權。

也有網友認為，國外也有不少機場或航空公司不停空橋，有旅客指出曾在日本成田機場搭公車至航廈，也有人曾搭乘阿提哈德航空，常常沒空橋。也有人表示，若沒空橋，乘客比較不敢逛免稅太久、逛到最後廣播才登機，搞不好更省事。