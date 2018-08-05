聯合造勢不「衣」樣？ 小英台南授旗引話題

民進黨主席蔡英文今到台南輔選授旗，但有支持者發現，後方參選人的衣服顏色有些不一樣，讓人感覺有點亂。（記者萬于甄攝）

2018-08-05 19:23

〔記者萬于甄／台南報導〕民進黨主席蔡英文今到台南市為黨內提名市長及議員參選人授旗造勢，但台上37位議員提名人卻出現服裝不一致的情況，有人穿T恤，有人套背心，連背心也各有不同顏色，有支持者看到感覺「很亂」。

支持者指出，先前幾場造勢活動，可以看到新北、台北以及宜蘭等縣市，參選人穿的衣服不論有沒有外套背心，起碼顏色一致，場面看起來較整齊有活力，也很亮眼，但今台上參選人衣服各有不同顏色，場面讓人感到凌亂，也少了一些共同造勢的視覺效果。

民進黨台南市黨部表示，事後檢討衣服看起來確實沒有團結造勢的一致感，不過市黨部有統一發一件T恤，參選人可能認為背心有名字，所以分別穿自己的競選背心上台，下次的活動會先跟大家溝通好，起碼衣服會統一一樣。

對此，有市議員參選人說，本來是有穿著一致顏色的T恤，但因為衣服上面沒有參選人的名字，維安單位基於安全考量，要求市議員套上能辨別的競選背心，而大家的背心顏色不同，才會造成顏色混亂，不過，未來聯合造勢的活動還很多，市黨部也會訂製統一的制服。