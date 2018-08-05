保密局特務刷下體刑求 促轉會制定要點平復司法不公

2018-08-05 10:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣在白色恐怖年代，保密局刑求手段慘絕人寰，被羅織匪諜罪名的女性，更有被特務拿牙刷刷下體的案例。行政院促轉會為平復司法不公，協助過去不為人知的政治冤案平反，特制定作業要點，處理未獲「二二八事件處理及賠償條例」、「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」、「戒嚴時期人民受損權利回復條例」賠償、補償或權利回復的案件；據了解，現有數十案向促轉會正式聲請，盼能平復司法不公。

促轉會副主委張天欽強調，「處理促進轉型正義條例第六條第三項第二款案件作業要點」，是為處理促轉條例第六條第三項第一款以外，應平復司法判決的案件，這類政治案件是以前未獲賠償、補償及權利回復的。

據悉，促轉會將成立審查小組，小組成員由學者專家、社會公正人士、政府機關代表、律師組成，但成員不會納入法官和檢察官。負責審查促轉條例第六條第二款第三項中，原來沒被平復的案件。

例如已獲賠償符合規定的案件，判決視為撤銷；尚未賠償過的案件，若有向促轉會聲請，案件將送至審查小組調查，假使案件被駁掉，還可以上訴。

促轉會也明定聲請人範圍，比「刑事訴訟法」第427條「再審」規定，更加放寬「親等」範圍，將受判決人的三親等內之旁系血親、二親等內之姻親或家長、家屬，放寬為「四親等內之旁系血親，二親等內之姻親或家長、家屬」，讓更多親屬可當聲請人。

根據規定，前述三條例之外未獲處理，在威權統治時期遭受違反自由民主憲政秩序、侵害公平審判原則等案件，聲請人應檢具聲請書、裁判書（如無裁判書者，得提出裁判案號或相關資料）向促轉會提出聲請。

若受理後，促轉會將行文法院或政府機關，調閱相關檔案資料，包括偵查、審判、執行等卷，並得依「促進轉型正義條例」第14條及調查程序辦法規定，著手進行深入調查。