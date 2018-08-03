弭平爭議 台大學代會籲校方重啟校長遴選

2018-08-03 14:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學學生會學生代表大會剛發布聲明，指出台大校長遴選案爭議，憲法、大法官釋字等給教育部有權適法性監督，不應讓台大遴委會或校方以大學自治口號遁逃法治及社會監督，呼籲應重啟遴選、解決爭議。

台大學代會指出，昨台大遴委會再次表示自己「無明顯重大瑕疵，適法有據」，教育部長葉俊榮則傳與多名遴委私下溝通，然遴選從1月5日公告以來，許多程序瑕疵早被陸續揭發，包含候選人與遴選委員間利益未迴避、兼職未符程序等。

台大學代會認為，後續台大處理爭議，在3月24日將議案全數擱置不處理，拒絕面對爭議；5月12日又罔顧法律評估，拒絕重啟遴選，如今遴委會不開會，僅用電郵通訊發送聲明，更不斷以「大學自治」作為口號，呼喚群眾做政治訴求。

然，台大學代會點出法規，教育部是校長人事處分權的權責單位，可適法性監督，有義務釐清遴選程序是否合法與正當，憲法第162條給予國家監督公私立教育機關的權責，大法官會議第563號釋字中也指出憲法所保障「大學自治」，範疇包括教學、研究等學術自由，並非做為自外於法治與社會監督的逃遁之詞。

台大學代會呼籲，遴委會盡速重啟遴選以解決爭議，更重視學生聲音，教育部更不能私下協商、棄公共性於不顧，須秉持法律見解及立場，更觀察這次校長遴選中，除透露許多程序瑕疵，更反應既得利益者與既有結構穩固的校園，並拉幫結派，不願確實面對爭議，重申台大校園非少數掌權者的把持空間。

聲明全文如下：

【台大學代會學生代表針對校長遴選聲明】2018.8.3

台大校長遴選委員會昨日發表聲明，再次表示本次校長遴選「無明顯重大瑕疵，適法有據」，並呼籲教育部儘速聘任管中閔教授為新任校長。教育部長葉俊榮，上任以來，也多次以「有溫度的溝通」、「第三條路」為名，與多位遴選委員進行私下溝通。

然而，自今年1月5日遴選結果公告以來，許多程序瑕疵陸續被揭露，包含候選人與遴選委員間利益未迴避、兼職未符程序等。台大在今年 3 月 24 日召開的校務會議中，對本案相關的議案全部擱置不處理，拒絕面對爭議；在5月12日的校務會議，對於法律評估置之不理，提案要求教育部盡速聘任；面對教育部來函，亦拒絕重啟遴選，也不開會，僅透過委員會內發送電子郵件請其他委員回覆同意與否，並對外發聲。面對外界質疑，僅不斷以「大學自治」做為口號，召喚群眾並做政治訴求。

此外就法規而言，教育部為校長人事處分權的權責單位，有適法性監督遴選程序是否合法與正當之義務，憲法第一六二條給予國家監督公私立教育機關之權責，大法官會議第五六三號釋字中也指出憲法所保障之「大學自治」，範疇包括教學、研究等學術自由，而非做為自外於法治與社會監督的遁詞。

我們呼籲遴選委員會盡速重啟遴選以解決爭議，並重視在遴選程序與過去半年的爭議之中，最缺乏聲音的學生。教育部應遵循過去半年的立場與法律意見，秉持對於台大校長遴選結果的適法性監督，而非私下協商，棄公共性於不顧。本次校長遴選爭議，透露出的不只是許多程序的瑕疵，更反應出既得利益者與既有結構穩固的校園，和拉幫結派，卻不願確實面對爭議的態度。希望台大的新校長，可以透過合法、正當的程序選出，並在過程中，重建民主且負責的面對公共事務的態度，也讓台大成為所有師生的校園，而非被少數掌權者把持的空間。

文學院：凃峻清、楊宇倫、王作城

理學院：賴政瑋、許軒瑋（任期至2018/7/31）

社科院：黃芝庭、葉芊均、李承浩

生農院：鄭芷穎

管理學院：潘儒鋒

法學院：游哲綸、黃脩閔

電資院：黃莉晴、鄭景平