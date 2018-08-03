不滿中國蠻橫打壓 清、交大教授自發東奧正名連署！

中國打壓反倒激起台灣民眾參與東奧正名公投連署。（資料照）

2018-08-03 13:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前以我國民間發起奧運正名公投連署為由，投票取消我國籌畫中的台中東亞青運。對此，新竹地區多位大學教授決定助公投連署一臂之力，將在夜市、車站等人潮聚集處號召民眾參與。

交通大學教授劉俊秀在臉書上寫道，因中國用粗暴方式取消台中東亞青運，邀起國人憤慨，新竹交大、清大等多名在職、退休教授及十餘名同學將共同發起東奧台灣隊正名連署公投，時間自8月3日至26日，每天於新竹市各夜市、花市、火車站進行，希望在地鄉親能踴躍參與。

東亞奧林匹克委員會（EAOC）日前在北京召開臨時會，中國籍主席劉鵬與其他理事以「舉手表決」方式，7票同意、1票反對、1票棄權，決議停辦原訂明年在台中市舉辦的2019年第一屆東亞青年運動會，蠻橫打壓台灣的行徑引發譁然。

8/3（五） 18:30~21:30南寮富美宮夜市

8/4（六） 14:00~17:00花市公園路入口

8/5（日）14:00~17:00新竹車站

8/6（一）18:30~21:30新竹車站

8/7（二）18:30~21:30慈雲路夜市

8/8（三）18:30~21:30樹林頭夜市

8/9（四）18:30~21:30內湖夜市