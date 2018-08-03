時力南市烏龍爆料 參選人臉書被灌爆

林易瑩日前開記者會爆料。（資料照）

2018-08-03 12:29

〔記者邱灝唐／台南報導〕時代力量台南市議員參選人林易瑩日前召開記者會，質疑麻豆港尾國小校長黃寶東貪汙營養午餐；不過，這項指控卻成為烏龍爆料，而林的臉書也被灌爆，要求道歉的聲浪接踵而至。

林易瑩本月1日指控，黃寶東自行找朋友承包該校營養午餐，未依政府採購法公開招標，明顯違法，另外，教育局沒有盡監督之責，也有圖利他人之嫌。

不過，這項指控隨後被教育局及黃寶東否認，並解釋扣除廚工薪資、雜費等，標案金額未達10萬元。林易瑩得知後也至學校向黃寶東道歉，只是雙方因是否說出爆料者，以及是否為中央黨部指示，讓爭議持續延燒。

黃寶東表示，林易瑩在尚未查證前憑什麼說他是被調查或貪汙，而且開記者會當天還是國中小學校長交接典禮，原本是個開心的日子卻被破壞，要求林還他公道；他強調，現在的訴求就是要求知道爆料者的身分，畢竟那項憑證不能外流，該名爆料者要承擔盜取公文的責任。不過，林易瑩以「不可能為了脫責，出賣別人對我的信任」婉拒。

黃寶東更說，林易瑩曾表示是由中央黨部交辦，因此不知道是誰提供的資料。對此，林易瑩解釋，本案確實是有民眾當面提出資料檢舉，但因對吹哨者身份的保全，是政治人物應有的道德底限，本人不應也不會提供，一切過失由本人承擔。時力發言人李兆立也說，並沒有交辦此事，如同林易瑩所說，是有民眾提出資料檢舉。

儘管林易瑩在臉書發文致歉，但還是引起各界不滿，紛紛留下「退選」、「大街打人，小巷道歉」等言論，並給予一星評價，此外，也有支持者留言打氣，肯定其為吹哨者保密，但下次請更努力求證。