中市議長林士昌宣布退選 交棒兒子林孟令

2018-08-01 17:10

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會議長林士昌今天宣布退出議員選舉，由兒子林孟令接棒。林士昌表示，林孟令跟在他身邊，有20多年的服務經驗，也擔任過基層民意代表，一定可以青出於藍而更勝於藍。

林士昌今年63歲，1994年開始從政，從基層的龍井鄉民代表、龍井鄉長做起，到進軍議會，共擔任副議長7年、議長6年。

林士昌已獲國民黨提名參選下屆市議員，但地方一直傳聞他將交棒給長子林孟令，今天是本屆台中市議會最後一次定期大會開議，林士昌特別選擇此時宣布交棒，並發表「給鄉親的一封信」。

林士昌表示，母親9年前中風，現在身體日漸康復，家中最近又添一個小孫女，他希望能有時間多陪陪家人，他從政快25年，可以休息了。

林士昌也說，爭取許多地方建設、教育設施，還需要有人繼續完成，而林孟令跟他身旁，有20多年的服務經驗，也擔任過基層民意代表，有能力也有服務熱忱，一定可以青出於藍而更勝於藍。

另外，針對林孟令未來是否爭取副議長，林士昌說，這又不是先講先贏，他希望林孟令當選後做好服務，得到肯定，再一步一步往上爬。

林士昌下午也向國民黨台中市黨部提出撤銷提名申請書，市黨部主委陳明振表示，黨部尊重其決定，由於已接近選舉，沒有時間無法再辦理初選，黨部將依規定盡速召開提名審查小組，由提名審查小組討論林士昌撤銷提名申請，以及決定徵召人選，將以勝選為考量，徵召適合人選。