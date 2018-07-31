1500幽靈學生台北卡位 教局長酸新北桃基：教育辦好一點

台北市國中小有1500名未實際居住在台北市的學生，教育局長曾燦金回應，台北市教育局滿有競爭力的，家長慕名跨區過來就讀，「希望新北、桃園、基隆的教育可以辦好一點」，讓學生回歸到就近入學。（資料照）

2018-07-31 18:15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員李慶元今天下午於市議會教育部門質詢時指出，台北市106學年度國中額滿學校有18所，其中，新生通訊地址非台北市的人數多達1110人；國小額滿學校有21所，新生通訊地址非台北市的人數390人，這些未實際居住在台北市的「幽靈學生」，嚴重擠壓到台北市學生的就近受教權，他砲轟教育局視而不見。

對此，台北市教育局長曾燦金回應，台北市教育局滿有競爭力的，家長慕名跨區過來就讀，「希望新北、桃園、基隆的教育可以辦好一點」，讓學生回歸到就近入學，他也承諾會檢討，尋求解決的方法，保障學區的孩子。

李慶元說，天下父母心，希望孩子能夠贏在起跑點，台北市許多明星學校成了首選，不乏外縣市跨市就讀，許多家長在台北市買個小套房，或拜託學區的親友，將戶籍遷至此區，獲得入學資格，卻衝擊台北市學生的入學權益。

李慶元調閱資料發現，106學年度國中額滿學校18所、其新生人數共有7484人，通訊地址非台北市人數多達1110人，佔全部額滿學校的新生14.8％。其中，大安區民族國中的通訊地址非台北市人數高達63人，佔新生比例的53.8％。

106學年度國小額滿學校有21所、新生4330人，通訊地址非台北市的人數390人，通訊地址非台北市人數佔新生入學人數比例20％以上的小學，多達5所，包括明湖、蓬萊、南港、金華及景美國小。

李慶元直指，從資料顯示，這些學校與鄰近雙北市交界有關。他說，國中新生1110人來自外縣市，相信大多數來自新北市，要不要跟新北市長朱立倫呼籲一下？曾燦金說，過去曾拜託新北、基隆市「學校辦強一點」，有些是家長工作關係，孩子才會到北市就讀。

不過，曾燦金提到，像南港與新北市部分區行政區有合作、兩市有互惠，李慶元反問，「那台北市送1110人到新北市去？」曾燦金說，教育選擇權家長會透過各種方式達到目的。

李慶元說，難道新北市會撥經費給我們嗎？曾燦金答覆，可以要一點資源回來。李慶元說，居住在學區的孩子，家裡跟國中只隔一到圍牆，卻是進不去，許多真正租住在台北市的學生，擠不進這些額滿學校，他要求教育局改善這樣的狀況。

曾燦金說，會找額滿學校，一起討論思考如何保障學區孩子的就近入學全，包括通訊地址非台北市的學生，透過溝通勸導回到原有居住學區。