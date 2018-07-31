2020總統大選 新台灣國策智庫民調：賴清德贏面大於蔡英文

新台灣國策智庫今發布最新民調。（記者彭琬馨攝）

2018-07-31 12:10

〔記者彭琬馨／台北報導〕新台灣國策智庫今針對2020總統大選發布最新民調，民調顯示，民進黨若推出行政院長賴清德參選2020總統大選，將獲得48.6%支持度，蔡英文的支持度則有23.4％。東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒表示，從民調來看，民進黨競選2020總統大選的王牌「應該是賴清德沒錯」，若賴清德2020成為蔡英文的副手，可能會葬送政治生命；施正鋒表示，賴清德現在是A咖，「哪有當B咖副手的道理」。

民調並詢問蔡英文競選連任支持度，其中有57.7％民眾不支持蔡英文競選連任，支持者有33%；民調詢問民眾2020總統大選投票意向，民進黨推出若推出蔡英文競選連任，將獲得23.4％支持度，低於賴清德的48.6%，另有28%的民眾無法選出候選人，相較今年一月的支持度，蔡英文約略下降1%， 賴清德則由42.3%上升至48.6%。

民調並針對2020總統大選選情進行評估，若是柯文哲、蔡英文、馬英九三人競選，柯文哲獲得33.8%支持度，蔡英文25.9%、馬英九27.8%；若是蔡英文、朱立倫、柯文哲三人競選，蔡英文獲得25.3%支持度，朱立倫31.3%、柯文哲32.4％。

不過民進黨若推出賴清德參選2020，與朱立倫、柯文哲競選總統，賴清德將獲得33.6%支持度，朱立倫29.7%、柯文哲28.2%；若是賴清德、柯文哲、馬英九三人競選，有35.6%民眾支持賴清德、29.2％民眾支持柯文哲、24.3%支持馬英九。

此外，針對行政院長賴清德的施政滿意度，民調顯示，賴清德施政獲得40.6%的民眾滿意度，不滿意度則有44.8%，與今年四月的不滿意度相比，上升9.4%個百分點，達到「死亡交叉」。

至於總統蔡英文的施政滿意度，有31.1%的民眾對總統蔡英文上任至今的表現感到滿意，不滿意的民眾有54.8%，與今年四月的民調相比，不滿意度由47.9%上升到54.8％。