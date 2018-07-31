訪萬里區漁會 蘇貞昌：推動萬里蟹地方才發展

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天表示，他台北縣長任內推動萬里蟹與漁港建設，才讓萬里地方有今天發展。（記者俞肇福攝）

2018-07-31 12:06

〔記者俞肇福／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天早上訪問萬里區漁會，蘇貞昌與漁會代表座談暢談政績，蘇貞昌表示，他在台北縣長任內興建萬里區漁會大樓、整建漁港、推動萬里蟹、保安宮神明淨港文化祭，讓萬里地方才有今天的發展。

蘇貞昌一到萬里區漁會大樓，受到漁會理事長練聰明等人歡迎，蘇貞昌看著漁會大樓外的落成紀念與漁會辦公室的牌匾落款寫著台北縣長蘇貞昌頗有感觸，轉身向一旁的練聰明表示，這個牌匾落款名字不用動（蘇貞昌），上面台北縣長可以換一下嗎（意謂換成新北市長），周邊的人隨即表示可以，大家哈哈大笑。

蘇貞昌說，萬里區漁會大樓是在自己任內的時候蓋的，因為他第一任問政認真，才能在他選縣長連任的時候，廿九鄉鎮市贏了廿四個，包括萬里區也是贏的；蘇貞昌說，行政院長賴清德就是萬里人，漁會這些年做得很好，漁會理事長一直都希望讓漁民都得到照顧，他今天來是要聽聽看漁會有什麼需要，漁民有什麼需要，大家一起來努力，讓漁民有更好的生活，漁會更好的發展。

蘇貞昌在座談會上暢談台北縣長任內對萬里的政績，包括爭取中央經費新建漁會大樓、整建漁港，推動萬里蟹，推動保安宮神明淨港活動，讓萬里地方發展；蘇貞昌還開玩笑的說，他推動萬里蟹有成，所以以前理事長練聰明的漁船，從以前幾艘到現在十幾艘，證明大家生活有改善。

蘇貞昌強調，這次他回來選市長，他是要來做事的人，再加上中央有萬里子弟賴清德當行政院長，中央有賴院長、市政府有他、再加上漁會一條鞭，一定可以讓萬里、讓漁港有建設更進步。

蘇貞昌說，市政建設不能只有市長，就算大家支持他當市長，也需要有議員來支持預算，需要大家支持民進黨議員周雅玲與議員參選人張錦豪，一起讓萬里能有更好未來。

民進黨新北市長蘇貞昌（右二）今天拜訪萬里區漁會，爭取漁民的支持：蘇貞昌懇請大家支持民進黨議員周雅玲（右一）與議員參選人張錦豪（左一），讓他與兩位議員一起為萬里鄉親服務。（記者俞肇福攝）