公宅政策跳票、大打折？ 柯Ｐ：已經很厲害了

台北市長柯文哲選前喊出8年5萬戶公宅目標，上任後卻不斷下修，至今改稱2萬戶「開工」，外界質疑政策跳票、打折。柯Ｐ：已經很厲害了。（記者王藝菘攝）

2018-07-31 11:20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市木柵區興隆公宅明天起開放申請，由於台北市長柯文哲選前喊出8年5萬戶公宅目標，上任後卻不斷下修，至今改稱2萬戶「開工」，外界質疑政策跳票、打折。

柯文哲今受訪坦言執政後發現很多困難，所以要修正，但現在一棟房子從蓋到完工要三年，事前還要花很多時間跟居民溝通，此外，若三萬六千多戶空屋能有效進入租屋市場，也許可以減少興建公宅數量。

柯文哲上午出席興隆公宅開跑記者會後受訪表示，到年底還有不到五個月時間，每個月都還可以做很多事，（公宅開工）陸陸續續在排，現在蓋一個房子，開工到蓋完，要三年時間，何況前面需花很多時間跟居民溝通協調。

對於媒體追問是否政策跳票、打折？柯文哲沒有正面回應，僅重申，「可以做到兩萬戶開工，就已經很厲害。」

柯文哲也說，還有個因素要解決，目前北市超過十二個月完全沒有住人的房子，還有三萬六千戶，「這也是我們在思考，包含分級租金補貼、包租代管等政策， 有在做啦！效果可以再加強。」若能讓三萬六千戶空屋有效進入租屋市場，蓋公宅的數量也許就可以下修。

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