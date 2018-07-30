聽完宣明智一席話 林為洲：原來我就是這樣被做掉的

2018-07-30 22:17

［記者黃美珠／竹縣報導］「科學園區同業公會」顧問宣明智今天下午以「國民黨新竹縣長參選人楊文科競選總部顧問團」總團長身分，出席首次輔選會報，他用「21比零點幾」的數字等，透露他和同業公會代表一起拜會國民黨主席吳敦義時，以此陳述「你們國民黨的立委」常給竹科找麻煩，暗批林為洲。林為洲獲悉後驚呼「原來我就是這樣被做掉的！」

林為洲說，他擔任立委是沒拜訪過竹科的任何1家廠商，因為他要解決的是整體大環境的問題。例如他在園區設置管理條例修法時提案納入了區段徵收的精神，希望一掃現在徵收只管補償不管安置，導致竹科園區3路被徵收戶的抗爭，未來可望減少科學園區徵收用地時面臨釘子戶的強力抗爭。

另外，他常常前往竹北生醫園區協助竹科廠商解決當地用地不足、標售土地困難等問題，且盯緊台大生醫分院的施工進度，這些不是在關心竹科？

他也說，為了解決竹科現在廠房容積率不足的問題，他提案主張透過變更都市計畫提高廠房容積率，這樣可以幫助吸引廠商進駐。

今年他為了勞基法修法，邀集30多家廠商的人事主管在科管局的同業公會會議室內舉辦公聽會，為的就是兼顧勞雇雙方權益。以上都只是他關心整體竹科投資、就業環境而做的部分努力而已。

林為洲直言，他知道竹科廠商氣他在2004年首任立委時提案通過了最低賦稅制，使得竹科業者從不用繳稅，到現在必須繳10％，但是他不後悔，因為這樣才真的符合社會的公平正義。

不過，林為洲說：「原來我就是這樣被做掉的！」他大嘆，如果宣明智等真的因他對竹科的服務著眼於大局、而非針對單一廠商解決困難，就認為他沒有關心竹科、只會給竹科找麻煩，那看法也未免太片面和狹隘了。

宣明智今天下午在國民黨新竹縣黨部3樓禮堂說，他去國民黨中央黨部見黨主席吳敦義不是自己去，那是科學園區同業公會開過會，好幾個人一起去，拿了白紙黑字的書面資料給吳敦義參考的。

他說，他們做生意的講數據，他們就比較民進黨的柯建銘還有「你們國民黨的立委」對科學園區的「關心度」，和對科學園區的「負關心度」、也就是找麻煩，「這2個東西我們有統計數字」。

例如：任內到過科學園區幾次？有沒有會議記錄談什麼事情？幫了科學園區什麼忙？其次對竹科或是竹科廠商有做負面攻擊甚至上媒體做不利的事情？他們都有統計數字，結果是21比0點幾。

宣明智說：「後面為何說0點幾呢？因為有去沒有做成會議記錄，也不知道見了誰。另外1個（負面攻擊上媒體）更難看了，是非常高。」

所以他們從前述數據來看，覺得園區看新竹的發展需要1個會做事、且關心園區的人，所以推薦楊文科。

相關影音