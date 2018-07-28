成立基金會是第2個黨中央？ 馬：只有一個黨中央

2018-07-28 12:35

［記者林敬倫／宜蘭報導］前總統馬英九今來到宜蘭縣農會，為國民黨宜蘭市長參選人張森霖站台，被媒體詢問近日他成立「財團法人馬英九文教基金會」，是否是第2個國民黨中央；馬英九回應，只有一個黨中央。

財團法人馬英九文教基金會昨舉行成立茶會，外界解讀，馬英九成立基金會，有再度問鼎總統大位之勢，且在國民黨紛擾之際，恐成為第2個黨中央、另一個太陽；對此，國民黨主席吳敦義強調，「黨中央永遠只有一個」。

馬英九今來到宜蘭縣農會，為要參選宜蘭市長的退警張森霖站台，原先預計11點抵達，但他遲到約15分鐘，與國民黨新北市長參選人侯友宜未能首度同台；馬下車就受到支持者歡迎，全程並未停留受訪，但被媒體追問，成立的基金會是否為第2個國民黨中央，馬回頭表示，只有一個黨中央。

他致詞時表示，宜蘭有最好的縣長候選人也要有最好的市長候選人，宜蘭才能繼續往前走，希望大家一起努力，讓宜蘭能全面綠地變藍天；他事後受訪時，被問到為何遲到沒有與侯友宜同台，他表示，是因為有事情耽擱行程，以後還有機會。

侯友宜受訪時被問到為何沒有與馬同台，他指出，接下來還有行程，能夠碰到當然最好，沒碰到就各跑各地行程，為參選人們加油打氣。被問到國民黨現在出現2、3個太陽，是否會有另一個黨中央，侯僅回應，年底縣市首長選舉，希望有更多人加油打氣，很謝謝別人的幫忙。