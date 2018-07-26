募款兩樣情！時力募保證金 自嘲「沒人在捐網站超順」

時代力量臉書粉絲專頁今（26）日下午5點12分指出，募資平台當時募得227萬元，要為黨內在全台提出的54選區議員，募集1000萬元的選舉保證金，並保證募得的捐款將全數挹注在參選用途。（圖擷取自時代力量臉書）

2018-07-26 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲群眾募資網站昨（25）日中午上線，12小時內募到3749萬8105元，網站一度因擠爆塞車，募款也因火速達標告一段落；時代力量同樣透過募資平台徵求捐助議員登記參選的保證金，但目前僅募得248萬多元，募款文案還自嘲「沒人在捐所以網站超順」，相對於柯P募款網站被民眾捐到當機簡直兩樣情。

時代力量臉書粉絲專頁今（26）日下午5點12分指出，募資平台當時募得227萬元，眼見柯P昨日創造的民眾捐款盛況，時代力量表示「想為政治盡一份力，也可以捐這邊」，時力要為黨內在全台提出的54選區議員，募集1000萬元的選舉保證金，並保證募得的捐款將全數挹注在參選用途。

時代力量PO文後至截稿的5小時內，已多募得21萬元，共計有248萬又358元，時代力量指出，若黨內所提出的議員參選人順利當選，就可拿回參選時繳納的選舉保證金，款項並不會退還給民眾，而是分配給各地的黨部維持黨務運作。

台北市長柯文哲群眾募資網站昨12小時內達成首波募資目標1310萬元，付款筆數達2萬2317筆，總金額達3749萬8105元整，超越第1階段預設目標，完成、清帳後會再告知完整捐款金額，網站一度被民眾捐到當機，甚至有民眾形容捐款給柯P「比搶五月天門票還難」。

時代力量臉書全文