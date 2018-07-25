生日遭開除黨籍 林為洲批國民黨：與幫派有什麼不同？

立委林為洲25日在立法院回應黨籍遭開除一事，講到激動處一度語塞。（記者叢昌瑾攝）

2018-07-25 16:15

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委林為洲宣布參選新竹縣長到底，遭國民黨新竹縣黨部開除黨籍。身為今日壽星的林為洲受訪時，談到激動之處，一度語塞，他說，若一個政黨只看派系、利益，只看實力、各方角力，「與幫派有什麼不同？」

國民黨新竹縣黨部以林為洲宣布參選縣長到底為由，今天祭出黨紀開除黨籍。林為洲於立法院受訪時說，滿巧合今天是他生日，不曉得他們知不知道，這個生日令人永生難忘，有的人入監執行都還能因生日請個假，同志間有必要這樣？

林為洲質疑，回顧這段紛擾，他自問「我到底錯在哪裡？」他從頭到尾就是堅持去年11月通過的初選制度、按照民主程序走，這過程中不只程序正義被破壞，上至黨主席下至地方黨部主委，還對他個人人格污衊，講很多難聽的話。

林為洲強調，他一定會參選到底，新竹縣民對他的要求、期待是他最關心的，黨意不能超越民意，他不認為國民黨支持者會沒有是非，若一個政黨只看派系、利益，只看實力、各方角力，「與幫派有什麼不同？」

媒體問林為洲，是否認為改變規則的國民黨中常委才該被開除？他說，這兩個月國民黨被罵很慘不是因為他，是因為突然改變遊戲規則，造成民眾對國民黨黑箱文化、派系角力的不信任，按照黨章「嚴重影響黨聲譽」要開除黨籍。

對於是否期待國民黨主席吳敦義下台，而重回國民黨？林為洲只說，「這是很難期待的事」。

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