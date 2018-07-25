不挺柱柱姐 網上罵對方「餓死鬼」 挨告判罰3000元

2018-07-25 12:45

〔記者張文川／台北報導〕2016年12月國民黨選舉黨主席期間，張姓計程車司機到臉書「馬總統加油社團」，留言批評不支持洪秀柱的劉姓女網友是「餓死鬼投胎」，劉女告他公然侮辱，台北地院一審考量張男要照顧植物人母親、還要獨養2幼子，從輕判處罰金3000元；檢方認為判太輕而上訴，北院二審合議庭認為原審量刑合理，今維持原判，全案定讞。

判決指出，國民黨2016年底競選黨主席時，劉女留言表明不支持候選人洪秀柱，張男等人陸續表達不同意見，張在2016年12月6日，於臉書「馬總統加油社團」PO文直指劉女「十年遊手好閒，哪裡有好處往哪裡撈，汝請她吃飯，聽說吃相很難看，餓死鬼投胎也不是這樣」。

劉女認為張男人身攻擊無端謾罵，對她公然侮辱，憤而提告。北院一審考量張男為計程車司機，獨立撫養2名小孩，並須與弟弟共同照顧已呈植物人狀態的母親，依其犯罪動機、目的、手段等，量處罰金3000元。

檢方認為量刑過低，上訴指出，張男只因與劉女政治理念不同，卻不思以和平理性方式溝通，竟採取網路罷凌方式，散布毀損劉女名譽的文字，犯後否認犯行，沒有悔悟之心，還將責任推給劉女，未向劉女和解道歉，請求改判拘役。

二審合議庭認定，張男二審時已經坦承犯行，審酌他的經濟、家庭狀況，且只發表一次貶損他人名譽的內容，原審判決刑度並未超越法定刑，自屬法官的裁量權，認為上訴沒理由，駁回上訴確定。