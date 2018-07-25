東亞青運被停辦 柯P：北京政府不智行為

台北市長柯文哲今天（25日）於市府接受媒體聯訪。（記者黃耀徵攝）

2018-07-25 11:30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台中市主辦的2019東亞青年運動會遭東亞奧林匹克委員會取消，因中國以台灣進行「東京奧運正名活動」公投連署，在東亞奧會臨時理事會中發起表決，決定停辦。台北市長柯文哲今早受訪，兩度批北京政府不了解台灣社會，「我覺得這是不智的行爲」。但被問及是否支持正名時，柯卻不願正面回應，僅說不會用台北市長名義作政治表態，尊重每個人表達政治信念的權利。

柯文哲今早在市長室外受訪，他強調不希望兩岸關係越來越緊張、局面越來越僵，因此當初提出互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作和互相諒解等5個互相。

柯直言，東亞青運這件事情很清楚，北京政府不了解台灣社會，這件事不僅台中市民不滿，會造成整個台灣人民的不滿，「所以問我的話，我覺得這是不智的行為。」

對於是否支持正名參加東京奧運？柯表示，台灣是個民主自由的社會，每個人都有表達意見的權利，「所以這種公投，是一種人民表達政治理念的行為，我們都是表達尊重」。

面對媒體追問，柯態度低調說，不會用台北市長名義作政治表態，就是尊重每個人有表達政治信念的權利。

媒體又問，是否擔心政治干涉體育，用台灣名稱反而會讓很多體育人不能參賽？柯文哲重申，每個人有表達意見權利，公投會不會過，還言之過早，這也是北京要了解台灣社會的現況，「我們還是一個民主自由多元開放的社會，很多事情沒辦法用他的那種邏輯思維去想，這件事情是不智的行為」。

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