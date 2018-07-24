中國逼業者改名期限將屆 美國三大航空仍稱「台灣」

2018-07-24 23:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國施壓各國航空公司更改對台灣稱謂，欲矮化台灣，明（25）日是最後期限。《路透》報導指出，美國航空公司決定順應中國要求，將在期限前更名。惟截至目前，美國三大航空公司美國航空、聯合航空與達美航空，均仍維持「台灣」稱謂，並未改變。

中國持續打壓台灣的國際空間，施壓國際航空公司矮化台灣，7月25日最後期限將屆。《路透》報導，一名美國航空公司管理高層透露，美國國務院周一稍晚已通知中國大使館，美國的航空公司將在其官網中文版和英文版網頁，以城市名稱來列出特地目的地，而不會把台灣歸類在國家欄目。

在25日前的一個半小時，本報記者實測，聯合航空、達美航空與美國航空，仍均以「台灣，台北」標示台灣，並無改變。另《路透》也指出，截至今天下午，夏威夷航空（Hawaiian Airlines）的官網已經更改，搜尋飛往台灣的目的地，下拉選單會出現「台北，台北」（Taipei, Taipei）。

但到晚上時狀況又有改變，目前夏威夷航空的中英文網頁中，無論是「高雄」、「台北」或「台灣」都不見蹤影。稍早時中文版網頁中則是在亞洲和南太平洋頁面，以國家欄目顯示「台北」，城市目的地則為「高雄」的方式標示飛往高雄的航班，完全不見「台灣」。

中國外交部今天舉行例行記者會時，有外媒記者追問「如果美國航企在期限後仍然拒絕做出整改，中方會採取什麼行動？是否會禁止這些航空企業使用中國的機場？」對此，中國外交部發言人耿爽放話，「拭目以待」！