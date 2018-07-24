新北市府批台南無建設 台南市政府也回嗆

台南市第一座國民運動中心將於8月下旬試營運。（記者劉婉君攝）

2018-07-24 18:20

首次上稿 17:55

更新時間 18:20

〔記者洪瑞琴、劉婉君／台南報導〕對於新北市府指台南市目前仍無國民運動中心、公共托育中心與捷運等建設，台南市府回應表示，南市運用城市特色，推動「文化首都、低碳城市、智慧新城與觀光樂園」4大施政願景，落實各項重要施政計畫，打造獨一無二的台南品牌。

南市新聞處長許淑芬說，這幾年台南城市進步發展看得見，人民的幸福感也展現在各個調查上，台南品牌已經建立，「批評別人之前 ，先認真study 一下，有這麼難嗎？」

市府表示，雖然南縣市合併升格後，客觀條件及財政狀況不如其他5都，但是依照城市歷史特性與文化脈絡，運用創意尋求發展的可能，成為台灣的文化首都，逐年調升文化預算，2017年文化預算佔總預算5.23％，為全國各縣市最高佔比。

在國民運動中心部分，南市第1座國民運動中心將於今年8月完工，雖然數量不多，但是永華國民運動中心擁有多樣場地及設施，是多元化的運動中心，戶外還有步道、草皮，提供優質散步環境。

市府表示，自2018-2020年將快速建置相對較適合也較低價的社區公共托育家園至少18處，以4位托育人員照顧12名0-2歲兒童，強調舒適的「居家」照顧空間；2020年前也將增設親子悠遊館（幼兒免費遊戲空間）至少14處。此外，全國首創的幼兒教保券累計補助達24億元，並建構公共化的幼兒園，增加近2000多個名額。

市府表示，南市捷運計劃已經啟動，將採用高架化跨座式單軌系統，具有量體輕簡、用地少、成本低、施工期短、低噪音等優點，目前已納入前瞻計畫的路線為「藍線第一期」與「綠線」等2條優先路廊。